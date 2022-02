Un câine rău a atacat un copil din Adâncata Un caine de la o gospodarie din satul Calugareni, comuna Adancata, a atac un copil de 10 ani care mergea la școala. Evenimentul s-a petrecut marți dimineața. Copilul a fost mușcat de piciorul drept. El a fost dus la spital de tatal sau și din fericire rana nu este foarte grava. Polițiștii l-au amendat pe […] The post Un caine rau a atacat un copil din Adancata first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

