Un câine fericit îți poate transfera această energie și ție. Ce trebuie să faci pentru a-l face să se simtă bine Cercetatorii au reușit, in sfarșit, sa demonstreze prin studii recente ceea ce simțeam cu toții de mult: creșterea animalelor este un bun antidot pentru singuratate și anxietate, cainii fiind cei mai potriviți pentru acest lucru. Dar așa cum ai și tu nevoie de el, la fel și un caine este dependent de sprijinul și atenția ta. Atunci cand devii pentru prima oara stapanul unui caine, trebuie sa știi și care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa i le oferi pentru a-i crea o stare de bine pe care, la randul sau, ți-o poate transmite și ție. Hrana adecvata la activitatea fizica pe care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

