- Departamentul pentru Agricultura, Pescuit si Conservare (AFCD) a declarat ca urmeaza sa efectueze teste suplimentare pe animal pentru a stabili daca acesta a contractat boala sau daca rezultatul a fost cauzat de "contaminarea din mediul inconjurator a botului si nasului cainelui". Cainele nu prezenta…

- Un jurnalist chinez care a criticat autoritațile din Wuhan cu privire la modul in care au gestionat criza creata de epidemia de coronavirus a fost dat disparut. Ulterior, rudele și prietenii au fost informați ca Chen Qiushi a fost plasat forțat in carantina, scrie CNN, potrivit digi24.ro.Chen…

- Parinții elevilor de clasa I de la o școala din Targul Mureș au trimis o solicitare conducerii unitații de invațamant pentru ca unul dintre copii sa nu mai mearga la școala timp doua saptamani. Motivul: mama lui se intoarce in cateva zile din China, regiunea Macao - unde au fost depistate mai multe…

- 17 romani sunt la bordul vasului de croaziera „Diamond Princess” aflat in carantina de luni in largul coastelor Japoniei, dupa ce un pasager debarcat la sfarsitul lui ianuarie in Hong Kong a fost depistat cu coronavirus. 10 dintre pasagerii care s-au aflat in contact cu acesta pe vas sunt infectati.

- Autoritatile nipone verificau marti starea de sanatate a 3.711 persoane aflate in carantina la bordul unei nave de croaziera langa Tokyo, dupa ce un caz de coronavirus a fost confirmat la un pasager care debarcase la Hong Kong, informeaza AFP potrivit Agerpres. Televiziunea japoneza a prezentat imagini…

- Doua cazuri de contaminare cu noul coronavirus chinez au fost depistate in Italia, primele in aceasta tara, a anuntat premierul Giuseppe Conte. O a treia persoana suspectata de infectare cu noul virus mortal din China este un roman si a fost plasat in carantina.