- Fapta s-a intamplat in fostul sediul al Judecatoriei Targu Bujor, cladire aflata acum in conservare. Animalul este in stare foarte grava. Daca va fi descoperit si gasit vinovat, autorul faptei risca pana la doi ani de inchisoare.

- Nou caz de cruzime asupra animalelor in județul Galați: un caine fara stapan a fost impușcat in gura de persoane necunoscute care au folosit doua arme. Animalul desfigurat a fost dus la o clinica veterinara, scrie Mediafax. Incidentul s-a produs miercuri in orașul Targu Bujor, iar animalul a fost gasit…

- Un ONG pentru protectia drepturilor animalelor atrage atentia asupra unui nou caz de cruzime asupra cainilor, care a avut loc in Targu Bujor, saptamana aceasta. Un caine a fost impuscat in gura cu o pusca cu alice de catre o persoana care inca nu a fost identificata.

- "Doi voluntari ai asociatiei noastre au fost martorii unor scene ingrozitoare, alaturi de fiul lor de doar 6 ani, care este inca in stare de soc. Se aflau la aproximativ 5 km de Borsa (MM) si, intr-o curba, au vazut un Logan rosu oprit care a impuscat mortal o catelusa pe sosea (pe un drum public, nu…

- Caz șocant in Braila! O femeie a sunat imediat la Poliție dupa ce a gisit un caine mutilat, chinuindu-se sa traiasca! Animalul avea un picior taiat și alte doua taiate pana la tendon și zdrobite!

- Imagini de o cruzime inimaginabila au fost surprinse in judetul Dambovita. Un caine a fost impuscat chiar in curtea stapanului sau de mai multi barbati care se intorceau de la vanatoare. Politistii incearca acum sa dea de urma lor.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca a inceput procedura de demitere a prefectului de Harghita, dupa ce un urs a agonizat timp de 18 ore pe un drum din județ. Potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de Ministerul de Interne, demiterea prefectului de Harghita a are legatura cu modul…