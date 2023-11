Un câine al armatei israeliene atacă teroriștii din tuneluri. VIDEO Un caine de atac antrenat de armata israeliana ataca intr-un tunel luptatori din organizația islamista Hamas și ii scoate din lupta. Acesta este comentariul care insoțește filmul postat pe rețeaua X (Twitter) de Ofir Gendelman, purtator de cuvant al guvernului israelian pentru publicul de limba araba. A must watch: IDF attack dogs go after […] The post Un caine al armatei israeliene ataca teroriștii din tuneluri. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

