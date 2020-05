Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, marti, ca in fiecare unitate de invatamant va exista un cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a la cursurile de pregatire, dar si procesul de examene nationale. „Deja am emis un ordin de ministru comun cu…

Ministrul Educației, Monica Anisie, anunța masuri speciale in interiorul fiecarei școli. Va exista un cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a la cursurile de pregatire, dar si procesul de examene nationale.

- In fiecare școala sau liceu, participarea elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a la cursurile de pregatire si la examenele nationale va fi supravegheata de un cadru medical, a declarat, la Tema Zilei, ministrul Educației, Monica Anisie.

- Monica Anisie, ministrul Educației, a aprobat prin ordin de ministru revizuirea programelor de examen pentru Evaluarea Naționala și Examenul Național de Bacalaureat, fara conținuturi aferente semestrului al II-lea al anului școlar in curs. Printr-un comunicat remis presei, s-a specificat ca aceasta…

- Intr-o interventie telefonica la Romania TV , ministrul Educatie, Monica Anisie, a facut cateva precizari referitoare la sustinerea examenele nationale de anul acesta. "Niciodata nu am luat in calcul inghetarea anului scolar. In aceasta perioada elevii pot rezolva acele teste, iar in data de trei aprilie…