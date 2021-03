Repere muzicale in spatiul dobrogean - Boris Cobasnian si Corul Vox Maris, de Mariana Popescu

Nascut in anul 1926, in satul Petrosani din Balti Basarabia , maestrul Boris Cobasnian avea sa se stinga pe 9 august 2011, la 85 de ani, ramanand in memoria celor care l au cunoscut ca un reper de inalt profesionalism.Si… [citeste mai departe]