Politistii din Buzau au inceput cercetarile in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce s-a aflat ca un profesor de desen preda la catedra intr-un liceu si o scoala, desi are o condamnare definitiva pentru trafic de droguri. Potrivit IPJ Buzau, in data de 14 septembrie, dupa anumite activitați desfașurate in legatura cu inceperea noului an școlar, polițiștii din cadrul Biroul Siguranța Școlara, urmare activitatilor specifice desfasurate in contextul inceperii anului scolar, s-au sesizat din oficiu, fata de conducerea a doua unitati de invatamant din municipiul Buzau, sub aspectul savarsirii infractiunii…