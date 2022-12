Stiri pe aceeasi tema

- Seful politiei poloneze, Jaroslaw Szymczyk, a fost spitalizat pentru rani minore provocate de explozia unui cadou primit de la un inalt responsabil ucrainean, a anuntat joi Ministerul polonez de Interne, potrivit agențiilor de presa AFP si DPA, citate de Agerpres . „Ieri (miercuri, n.r.) a avut loc…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cancelarul german Olaf Scholz au temperat joi sperantele Ucrainei de a primi sisteme de aparare antiaeriana Patriot, pe care Berlinul este dispus sa le furnizeze Poloniei, dar nu si Kievului, scrie Agerpres citand agențiile de presa EFE si DPA.“Trebuie…

- Dmitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, a numit incidentul din Polonia drept „o alta reacție isterica, frenetica, rusofoba, care nu se bazeaza pe date” a Occidentului, relateaza agenția de stat rusa Tass . El a subliniat ca nu exista nicio responsabilitate a Rusiei in incidentul de marți…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca Romania este deplin solidara cu Polonia, in contextul „stirilor ingrijoratoare” legate de exploziile produse pe teritoriul acestei tari. Doi oameni au murit dupa ce doua rachete au lovit marti satul Przewodow din Polonia, in apropierea frontierei cu Ucraina, in…

- Polonia a semnat un contract cu Coreea de Sud pentru 48 de noi avioane de lupta ușoare, in contextul in care incearca sa iși consolideze armata pe fondul preocuparilor de securitate legate de invazia Rusiei in Ucraina, anunța Reuters. Aeronavele fac parte dintr-un contract de armament in valoare de…

