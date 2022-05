Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion, in varsta de 41 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Daliana, de mai mult timp. Din primul și singurul sau mariaj, matinalul de la Antena 1 are doi copii, o fiica și un fiu, Ianca și Tudor. In prezent, copiii prezentatorului TV locuiesc cu mama lor, Diana, in Timișoara.…

- Un sarcofag de plumb descoperit recent in catedrala Notre-Dame din Paris va fi deschis in curand la Institutul medico-legal din Toulouse (sud-vest), urmand sa-si dezvaluie secretele ''cu respectarea'' legislatiei privind ramasitele umane, au anuntat joi responsabilii sapaturilor arheologice, informeaza…

- Un nou centru de reabilitare medicala pentru copii cu autism a fost deschis la Chișinau, cu sprijinul financiar al Ambasadei Cehiei in Republica Moldova. Centrul ofera servicii de diagnostic și evaluare, servicii de logopedie, servicii de kinetoterapie, evaluari psihologice și instruiri pentru parinți,…

- La finalul saptamanii trecute senatorul USR de Timis Raoul Trifan a inaugurat un nou cabinet parlamentar din teritoriu, in orasul Ciacova. Trifan considera ca orasul Ciacova are mult potential, dar cu o dezvoltare foarte greoaie din cauza actualei administratii. La eveniment au participat membri ai…

- Recent a fost ziua lui de naștere, a petrecut pe cinste alaturi de parinții lui, insa se pare ca dorește sa fie tratat ca un rege in continuare. Ayan, fiul lui Andrei Ștefanescu, a avut o reacție uimitoare atunci cand mama lui, Antonia Ștefanescu, a rugat-o sa o ajute cu spalatul vaselor.

- Primarita din Ciortesti, Alina Apostol, pare o femeie moderna, in pas cu tabieturile doamnelor de la oras. Desi conduce o cumuna, primarita a deschis o sala de fitness, la fel ca cele din mediul urban. "luni si miercuri, de la ora 17.00 la sala amenajata langa Parcul Deleni, timp de o ora facem gimnastica…

- O familie din satul Domnin, judetul Salaj traieste in saracie crunta, deoarece parintii sunt bolnavi si au 7 copiii, care traiesc de pe o zi pe alta. Mama copiilor in varsta de 45 de ani are marformatie congenitala a membrelor. Nu are degetele de la o mana, genunchiul de la un picior și coastele din…