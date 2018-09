Un buzoian, infestat cu virusul West Nile Un buzoian a fost infestat cu virusul West Nile. Acesta a primit diagnsticul de meningo encefalita cauzata de infecția cu virusul respectiv. Barbatul in varsta de 63 de ani locuiește in municipiul Buzau și a ajuns la spital in urma unei plimbari cu bicicleta in parc. La trei zile de la plimbarea in parc, barbatul a inceput sa aiba febra mare, dureri de cap și alte simptome care l-au trimis de urgența la spital. Medicii l-au evaluat și și-au dat seama imediat despre ce boala este vorba. Așa ca l-au internat imediat și au prelevat probe pe care le-au trimis la București, pentru analize specifice.… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

