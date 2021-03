Stiri pe aceeasi tema

- Un buzoian de 22 de ani care a avut COVID-19 la inceputul lunii noiembrie 2020, a primit vestea ca are din nou virusul. La 5 luni de la primul diagnostic, el a inceput sa se simta rau și a mers sa se testeze la un laborator privat. Rezultatul a venit pe 11 martie 2021 arata ca tanarul este, din nou,…

- Unele persoane care au avut coronavirus resimt simptomele bolii chiar și dupa trei luni de la vindecare. OMS Europa semnaleaza faptul ca unul din 10 pacienți are simptome de coronavirus și dupa 12 saptamani de la vindecare. Conform EFE și Agerpres , proape un sfert dintre bolnavi continua sa prezinte…

- Un barbat care s-a reinfectat cu COVID-19 a murit in sudul Germaniei, au anuntat oficialii locali. Acesta este primul caz din tara in care o persoana a decedat in urma reinfectarii cu coronavirus, potrivit Agerpres.Barbatul de 73 de ani, care locuia in landul sud-vestic Baden-Wuerrtemberg, a fost prima…

- Un adolescent in varsta de 17 ani din Romania s-a infectat pentru a doua oara cu coronavirus. A crescut considerabil numarul de copii care sunt diagnosticați cu Covid-19. Medicii de la Spitalul Gomoiu din Capitala atrag atenția ca numarul pacienților infectați cu Covid-19 este in creștere. „Contagiozitatea…

- Boala COVID-19 este una complexa și nu afecteaza doar sistemul uman respirator, ci poate avea și un impact neurologic asupra pacientului infectat. Dan Filip, medic primar neurologie MedLife Polisano Sibiu, a explicat, in baza literaturii de specialitate, cum poate afecta noul coronavirus pacienții,…

- Zilele trecute, un doctor de la Secția de Pneumoftiziologie de la Spitalul Județean de Urgența Buzau a fost din nou diagnosticat cu coronavirus, la șase luni dupa ce a fost infectat prima data. Medicul activeaza intr-o secție unde sunt tratați pacienți cu SARS-COV2 (secția exterioara de la Garlași). …

- Primul roman care a contactat noul coronavirus s-a reinfectat. Acesta este din comuna Prigoria, județul Gorj, și s-a imbolnavit in luna februarie, pe vremea cand lucra la restaurantul italianului...

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca cei care se infecteaza cu noua tulpina de coronavirus au aceleasi simptome cunoscute pana acum, dar ca aceasta se raspandeste mult mai repede. Arafat a transmis ca panica nu este justificata in acest sens. Vezi…