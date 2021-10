Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Buzau au inceput o ancheta dupa ce un postas a reclamat ca nu a mai vazut de mult timp o femeie de 90 de ani, careia ii era livrata insa pensia. Anchetatorii au descoperit cadavrul batranei in spatele casei in care locuia alaturi de fiul sau, existand indicii ca acesta a ascuns trupul…

- Descoperire macabra in județul Buzau. Un barbat de 51 de ani a ascuns cadavrul mamei sale in gradina, timp de aproximativ jumatate de an, pentru a incasa in continuare pensia femeii. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz.

- Cadavrul unei femei de 90 de ani, din Puiești, județul Buzaau, a fost descoperit in gradina din spatele casei sale, acoperit de vegetație. Exista suspiciunea ca fiul batranei a tainuit decesul produs in urma cu peste cinci luni, pentru a continua sa ridice pensia. Sesizarea catre Poliție a fost facuta…

- Un barbat in vasta de 45 de ani, din Comarnic, a fost atacat, vineri seara, de un urs. Barbatul este in stare critica, cele mai multe rani fiind in zona capului. Este inconstient, dar are functii vitale, potrivit primarului orasului Comarnic.

- Un barbat din Austria a ascuns timp de peste un an trupul neinsufletit al mamei sale in subsolul locuintei pentru a beneficia de pensia acesteia, le-a declarat el anchetatorilor, relateaza agentia DPA. Barbatul in varsta de 66 de ani a recurs la aceste fapte de teama ca va pierde locuinta,…

- Ilie Nastase s-a demascat singur la „Masked Singer”, dupa ce nu a mai rezistat sa stea in costumul Bufniței. S-a intamplat in prima ediție a sezonului doi de joi seara, 9 septembrie. La scurt timp, Simona Halep a avut o reacție surprinzatoare. Ei bine, dupa cum probabil ați vazut, Bufnița a fost marele…

- Un barbat a tinut cadavrul mamei sale in beciul casei timp de peste un an și a incasat, fara drept, pensia femeii in toata aceasta perioada, informeaza Observatornews.ro . Batrana suferea, se pare, de demența. Avea 89 de ani și se estimeaza ca a murit din cauze naturale in luna iunie, anul trecut. Fiul…

- Pentru a primi pensia mamei lui in continuare, un barbat din Austria a ținut ascuns cadavrul femeii mai bine de un an. Austriacul a reușit sa-i ascunda chiar și fratelui sau ca mama lor a murit.