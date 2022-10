Stiri pe aceeasi tema

- La peste 325.000 de lei se ridica suma ce a intrat in bugetul statului dupa o licitație organizata de ANAF, in care s-au vandut obiecte de aur confiscate de instituție. Potrivit unui comunicat oficial al ANAF, Serviciul de valorificare bunuri București din cadrul Directiei operative de valorificare…

- Cu ocazia Zilei Internationale a Reciclarii Deseurilor Electrice din 14 octombrie, ECOTIC impreuna cu Salubris Iasi si Primaria Municipiului Iasi organizeaza o noua campanie de colectare si de constientizare. Astfel, in perioada 18 – 22 octombrie iesenii pot aduce echipamentele electrice si electrocasnicele…

- Autoritațile buzoiene anunța inceperea operațiunii de modenizare a sistemului de iluminat public pe Bulevardul Unirii. „In maximum doua saptamani intreg bulevardul va fi iluminat modern, cu lampi LED, dotate cu sistem de telegestiune ce va permite reglarea intensitații luminoase in funcție de valorile…

- Someș-Guruslau are din vara acestui an un muzeu al traditiilor populare infiintat de meșterul popular Marioara Jurcau, in memoria fiicei sale, Cristina. Aici vizitatorii pot vedea obiecte cu o indelungata istorie, costume tradiționale și lucruri vechi nelipsite din gospodariile de altadata. Muzeul satului…

- In ziua de 25 septembrie, un barbat in varsta de 32 ani din municipiul Buzau a sesizat polițiștii ca in ziua precedenta au fost furate de la domiciliu mai multe bijuterii. Polițiștii au demarat imediat cercetarile și au descoperit ca in noaptea de 24 spre 25 septembrie, doi tineri in varsta de 16, respectiv…

- Polițiștii din Alba, in colaborare cu arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, au descoperit, in urma unei investigații pornite de la o postare in mediul on-line, un tezaur monetar antic.

- Lasat in paragina de autoritati timp de aproape trei decenii, un simbol al municipiului Buzau a prins din nou viata. Lucrarile de reabilitare a cladirii fostului spital Bratianu au ajuns la final.

- Razvan Matragoci este un tanar in varsta de 18 ani, din Buzau, care se afla in grija Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului. Cand avea 12 ani, medicii au descoperit ca sufera de leucemie. A luptat, alaturi de toți cei care il indragesc, sa se faca bine. Deumnezeu a vrut ca…