Un buticar din Costinești și-a făcut trecere de pietoni către propria afacere VIDEO Imagini incredibile au fost surprinse in stațiunea Costinești. Un barbat și-a facut propria trecere de pietoni intr-o intersecție, revoltat ca autoritațile nu au facut asta! Intregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Individul ar fi chiar proprietarul unui magazin aflat in intersecție, iar pentru a face accesul mai ușor catre chioșc, și-a trasat singur trecerea cu var alb. Ca sa nu fie incurcat de mașini, o alta persoana s-a așezat in mijlocul strazii pe un scaun pentru a devia traficul. Trecerea de pietoni improvizata pare sa dateze de ceva vreme deoarece, pe asfalt,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

