Stiri pe aceeasi tema

- Un bursuc ranit a fost salvat de angajații Romsilva din Parcul Natural Lunca Mureșului, care l-au dus o clinica de animale, unde a primit ingrijiri, potrivit Mediafax. Angajații Romsilva au fost alertați de un cetațean care a descoperit un bursuc tanar care era ranit. Acesta a fost dus la…

- Jandarmii din cadrul Postului Montan Nehoiu au fost solicitati de autoritatile din Gura Teghii sa intervina intr-o zona abrupta de pe albia unui parau din localitate, pentru a salva un cerb ranit la un picior, vizibil slabit si care nu poate iesi din rapa respectiva, transmite

- jandarmii din cadrul Postului Montan Nehoiu au fost sesizați de catre administrația publica locala Gura Teghii despre faptul ca intr-o zona abrupta de pe albia unui parau din localitate se afla un cerb ranit la un picior, vizibil slabit și care nu poate ieși din rapa respectiva. Jandarmii impreuna cu…

- In data de 18.02.2021, jandarmii din cadrul Postului Montan Nehoiu au fost sesizați de catre administrația publica locala Gura Teghii despre faptul ca intr-o zona abrupta de pe albia unui parau din localitate se afla un cerb ranit la un picior, vizibil slabit și care nu poate ieși din rapa respectiva.

- Ranite accidental, sau afectate de ger, animalele salbatice pot ajunge in dificultate. Ieri Centrul Regional de Ecologie Bacau a preluat un exemplar de sitar de padure care avea nevoie de ingrijiri. Pasarea a fost transferata la Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice Focșani, organizație…

- Un caine care a cazut in subsolul unui bloc de pe strada Logofat Tautu a fost scos de salariații Serviciului de Gestionare a cainilor fara stapan din Primaria Bacau. “Azi, in jurul prinzului, Serviciul de Gestionare Caini fara Stapin din cadrul Primariei Municipiului Bacau a fost anunțat telefonic ca…

- DNA Timișoara va avea de astazi un nou șef interimar dupa ce secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat delegarea procurorului Lucian Claudiu Rus in aceasta funcție. Rus este aradean, a terminat cursurile Colegiului Național „Moise Nicoara” și ale Universitații Babeș Bolyai…

- “Cel mai important este sa fie in viața!”. Acesta a fost primul gand al locotenent-colonelului Stroiu Vasile, in momentul in care, in misiune fiind, a fost martorul unui accident rutier pe drumul național 11A, in apropierea satului Radacinești. Din motive necunoscute, o mașina a parasit partea carosabila…