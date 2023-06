Stiri pe aceeasi tema

- Ursoaica, grav ranita la un picior, nu iși mai putea gasi hrana in padure și intra din ce in ce mai des in curțile localnicilor din Darmanești. Oamenii au cerut ajutorul autoritaților.

- Judecatorii nu au crezut o iota din povestile insirate de ieseanul care si-a decapitat mama, sustinand ca ar fi vazut serpi. Una cate una, magistratii au eliminat posibilele explicatii ale gestului de neinteles al barbatului, ajungand la concluzia ca acesta era perfect lucid cand si-a ucis mama. Judecatorii…

- Un utilaj agricol, in care se aflau doua persoane, a cazut in albia unui rau, in Darmanești. Victimele au ramas incarcerate, iar una dintre ele a decedat. Pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in orașul Darmanești, cartier Plopu, in urma unui apel care anunța producerea unui accident rutier.…

- Pe DN 72 Darmanești din primele date, s-a produs coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, fiind transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Polițiștii efectueaza cercetari, urmand sa stabileasca cu exactitate toate imprejurarile producerii…

- Un barbat de 35 de ani din comuna Bucovaț, județul Dolj, a fost reținut pentru tentativa de omor, dupa ce și-a lovit vecinul de mai multe ori cu o furca, in urma unui conflict spontan, informeaza Gazeta de Sud.Incidentul s-a petrecut, miercuri, dupa ce un barbat de 56 de ani și-a lovit vecinul de 35…

- De maine, 27 aprilie, in Piatra-Neamț incepe acțiunea de cosire a spațiilor verzi. In prima etapa se vor cosi spațiile verzi din parcuri, aliniamente stradale și alveole. Incepand de marți, 2 mai, activitatea de cosire se va desfașura in perimetrul asociațiilor de proprietari, cu frecvența de o data…

- Chiar daca trece printr-o perioada dificila, asta dupa ce a fost diagnosticat cu demența frontotemporala, Bruce Willis are parte si de vesti bune. In urma cu puțin timp, actorul a devenit bunic, dupa ce fiica sa Rumer Willis, a nascut primul copil. Micuța, pe nume Louetta Isely Thomas Willis, este prima…

- Un pensionar german si-a dat in judecata vecinul, suparat ca acesta facea gratare prea des. Pensionarul s-a plans ca a suferit ani la rand din cauza fumului și mirosului, iar tribunalul districtual din Munchen i-a dat dreptate, potrivit ziarulromanesc.de . „Unul dintre vecinii mei a facut gratar aproape…