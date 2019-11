Stiri pe aceeasi tema

- Politia Valcea a deschis un dosar de ucidere din culpa dupa ce o fata de 12 a murit, in casa familiei sale, la cateva ore dupa ce fratele ei a fost dus de ambulanta la spital intrucat se simtea rau.

- In video se poate vedea momentul in care ambulanta intra in coliziune cu o masina si paramedicii aflati in autoutilitara sunt aruncati pur si simplu dintr-o parte in alta. In ambulanta SMURD se aflau trei membri ai echipajului si soferul. Trei dintre acesia au ajuns la spital in urma impactului, dar…

- Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din interiorul unei ambulanțe SMURD din Pitești, implicata intr-un accident rutier, au fost publicate de presa locala. In video se poate vedea momentul in care ambulanța este intra in coliziune cu o mașina și paramedicii aflați in autoutilitara sunt aruncați…

- ”M-a sunat senatorul PMP Cristian Lungu, eroul politic al zilei, pentru a face doua precizari extrem de importante: - a calatorit cu avionul de la Cluj la Bucuresti, cursa de linie - a venit la Parlament, pentru a vota, cu o ambulanta privata S-a aratat dispus…

- CFR Cluj nu a putut parasi Scoția, dupa dupa meciul pierdut cu 2-0, cu Celtic. Oficialii echipei au fost anunțați ca niciun avion nu va decola din Glasgow. Presa locala a scris ca motivul pentru care avioanele nu pot pleca ar fi un posibil atac terorist, dar cauza reala ar fi alta. Se pare ca […] Citește…

- Tehnicianul echipei Gaz Metan Medias, Edward Iordanescu, eliminat de centralul Istvan Kovacs la pauza meciului cu CFR Cluj, s-a declarat revoltat de atitudinea arbitrului, spunand ca acesta a aratat aroganta si o “forma maxima de lipsa de respect”, potrivit news.ro“Au fost 20 de minute echilibrate.…

- Viitorul Constanta nu a fost insotita la Cluj de antrenorul Gheorghe Hagi, dar asta nu este o scuza pentru infrangerea in fata unei grupari de liga a treia. Cel mai autocritic a fost mijlocasul Cosmin Matei. "Este o zi neagra in istoria acestui club. Mie personal nu imi vine sa cred ce s-a…

- Asociatia Beard Brothers a donat, vineri, de Ziua Pompierilor, o ambulanta SMURD in valoare de 70.000 de euro, la care s-a adaugat una donata anterior, in valoare de 95.000 de euro. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!