- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit peste 6,6 tone de fosfura de aluminiu, pe care un cetatean bulgar a incercat sa le introduca in tara, fara a detine autorizatiile necesare de transport, potrivit news.ro. ”In data de 22.02.2021, in jurul orei 17.00, politistii de frontiera…

- In ultimele 24 de ore, optsprezece cetateni din Afganistan, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, au fost depistati, ascunsi in patru automarfare, de catre politistii de frontiera de la Nadlac. In data de 18.02.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- 1.390 de pachete de tigari, descoperite de politistii de frontiera de la P.T.F. Vama Veche. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, ascunse in remorca tractata de un autoturism, 1.390 pachete cu tigari, pe care un cetatean bulgar a incercat sa le…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunsi intr-un camion care transporta frigidere, sase cetateni din Siria, care au incercat sa intre ilegal in Romania, pentru a ajunge in Germania. In data de 29.01.2021, in jurul orei 12.30, in Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat un cetatean roman care conducea o autoutilitara folosind un permis de conducere fals. In data de 16.12.2020, in jurul orei 05.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I-Csanadpalota, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand au depistat noua cetateni din Afganistan, printre care un minor, solicitanti de azil in Romania, ascunsi intr-un automarfar, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. "In data de 11.12.2020, in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varșand au depistat, ascunsi intru-un automarfar incarcat cu textile, noua cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care, cu sprijinul unui șofer turc, intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In…