Un bug al platformei X şterge linkuri, imagini vechi Platforma X, cunoscuta ca Twitter pana mai deunazi s-a confruntat cu o problema grava pe 22 august. A avut dificultati in a afisa postari vechi cu imagini sau linkuri convertite folosind tool-ul sau de scurtare de URL-uri. De fapt problema fusese semnalata inca de pe 19 august de un redactor american si chiar mai devreme de un YouTuber brazilian. The Verge a investigat situatia si a descoperit ca problema afecteaza tweet-urile postate inainte de decembrie 2014. Postarile cu video-uri integrate nu sunt afectate. Chiar daca Twitter primea suport pentru imagini in 2011 si video-uri in 2016, linkurile… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

