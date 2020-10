Un București gol! ADIO școli și târguri de Crăciun. Când vor fi reluate activitățile Reacția sa vine dupa ce Gabriela Fire a a solicitat, joi, redeschiderea școlilor in București. Acum, noul primar General al Capitalei, Nicușor Dan, a spus, la B1 TV, ca nu redeschide școlile pana cand nu va scadea numarul infectarilor, iar targul de Craciun nu va fi organizat anul acesta. "Susțin ca școlile sa ramana inchise pana cand vom ajunge la incidența de sub 3 la mia de locuitori. Nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna. Nu ne permitem sa amplificam aceasta boala. In anul urmator, așa cum se intampla peste tot in lume, vom avea targ de Craciun", a anunțat Nicușor Dan . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

