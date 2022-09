Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Vrancea a fost obligat de instanța civila sa achite daune morale și materiale unei persoane pe care a agresat-o in urma cu mai bine de 3 ani, in condițiile in care, din punct de vedere penal, a scapat de orice raspundere. Un proces penal nu a mai avut loc, deoarece barbatul lovit […] Articolul…

- Avocatul Gheorghe Piperea a relatat pe pagina sa de Facebook despre doua procese deschise in cazul vaccinarii. Se cer daune morale: un milion de euro de fiecare. Avem pe rol doua cazuri de malpraxis medical și de raspundere a producatorului vakseenului pentru defectele produsului sau. Am dat in judecata…

- Conspirationistul de extrema-dreapta Alex Jones a fost condamnat, vineri, sa plateasca 45,2 milioane de dolari parintilor unui baiat ucis in masacrul scolii Sandy Hook, din Connecticut, masacru a carui veridicitate el a negat-o. Aceasta suma se adauga celei de 4,1 milioane de dolari decisa deja de joi,…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a precizat ca Primaria Municipiului Bucuresti este cea mai bogata primarie din Romania, iar ministerul, prin Elcen, a sprijinit mereu PMB in vederea furnizarii agentului termic in Capitala si o va face in continuare. „Problema Primariei Capitalei si a Termoenergeticii…

- O școala din Botoșani a fost condamnata in prima instanța sa-i acorde unui elev daune de 45.000 de lei pentru ca a fost ranit in curtea instituției. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Numarul cererilor de deschidere a procedurii de insolventa pentru persoane fizice din primele sase luni ale acestui an, mai mare decat numarul celor inregistrate in tot anul 2021, anunta Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), institutia care se ocupa cu gestionarea acestor…

- Un bihorean a fost obligat de instanta sa-i plateasca fostei sotii 20.000 de euro pentru ca a inselat-o. Culmea, tot barbatul a fost cel care a cerut desfacerea casatoriei, „din culpa comuna”. In timpul procesului, adevarul a iesit insa la iveala. Judecatorii au aflat ca barbatul avea o amanta de trei…

- Un bihorean a fost obligat de instanta sa-i plateasca fostei sotii 20.000 de euro pentru ca a inselat-o. Culmea, tot barbatul a fost cel care a cerut desfacerea casatoriei, „din culpa comuna”. In timpul procesului, adevarul a iesit insa la iveala. Judecatorii au aflat ca barbatul avea o amanta de trei…