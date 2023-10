Un bucureștean de 19 ani și-a înjunghiat iubitul de 43 de ani. Care a fost motivul Un bucureștean in varsta de 43 de ani a fost injunghiat, luni, de catre iubitul lui, in varsta de 19 ani. Incidentul a avut loc intr-un bloc situat pe bulevardul Ghencea 258. Agresiunea a avut loc in timp ce ei erau in pat. Barbatul in varsta de 19 de ani i-a spus iubitului, in varsta de 43 de ani, ca iși dorește și alte aventuri. Barbatul de 43 de ani și-a exprimat nemulțumirea in legatura cu aceasta situație. Iubitul sau s-a infuriat și l-a lovit cu un cuțit in gat. Victima le-a spus polițiștilor ca s-a luptat cu tanarul și a reușit sa-i ia cuțitul din mana, dupa care l-a aruncat pe geam si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

