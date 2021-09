Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat dat disparut dintr-o locație din Sectorul 2 din București, unde s-au identificat urme ce pareau a fi sange, a fost gasit mort, joi, pe un teren viran, se arata intr-un comunicat transmis, joi, de Poliția Capitalei. Victima a avut un conflict in urma cu o luna cu un cunoscut, individul fiind…

- Ciprian Ciucu lanseaza acuzații grave inainte de alegerile din PNL București! Dupa ce i-a promis sprijinul lui Ludovic Orban pentru șefia PNL, iar apoi a trecut in tabara lui Florin Cițu, primarul liberal de la Sectorul 6 iși acuza propriii șefi ca pregatesc fraudarea alegerilor de sambata. Violeta…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma, referitor la acuzatiile USR PLUS legate de concursul pentru ocuparea postului de director al Directiei Management si Structuri Unitati Sanitare, ca orice suspiciune trebuie sa fie adusa la cunostinta institutiilor competente, potrivit News.ro.…

- Sectorul 4 capata aspecte tot mai spectaculoase. Imaginile care ne vin din acea zona par desprinse, mai degraba, din alte capitale ale lumii, și nu din București! Foto: Gabi Boholț Astfel de instantanee, masura a civilizației și bunului gust, le gasim, de exemplu, in zona Budapesta, pe bulevardul Dimitrie…

- Europeana a aprobat o schema romaneasca de 610.000 de euro menita sa sprijine companiile active in sectorul cultural independent din București, in contextul pandemiei. Schema a fost aprobata in temeiul...

- Carmen Negoița a confirmat ca traiește o noua poveste de iubire. Fosta soție a lui Ionuț Negoița s-a afișat cu noul iubit pe rețelele de socializare. Este vorba despre Catalin Boboc.Carmen Negoița a fost casatorita cu Ionuț Negoița timp de 11 ani. In 2010, cei doi s-au separat legal. In tot acest timp,…