- Un barbat din București, de 62 de ani, este anchetat intr-un dosar penal de ucidere a animalelor cu intenție, fara drept, pentru ca și-a aruncat cainele de la etajul 5 pentru ca se certase cu soția. Acesta este cercetat sub control judiciar, anunța DGPMB.

