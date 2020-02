Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 12 oameni au fost uciși și mai mulți au fost raniți, dupa ce un soldat a deschis focul intr-un oraș in apropiere de Bangkok. Acesta a inceput sa traga mai intai asupra colegilor sai din baza militara, iar apoi a plecat pe strazi, impușcand oameni, relateaza BBC News.Soldatul l-a ucis mai intai…

- Nationala de handbal masculin a Norvegiei a castigat, sambata, medalia de bronz la Campionatul European, dupa ce a invins in finala mica a competitiei reprezentativa Sloveniei, cu scorul de 28-20 (12-9). Finala mare, intre Croatia si Spania, va avea loc duminica, anunța news.ro.Tot sambata,…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…

- Nadia Comaneci, 58 de ani, este cunoscut drept ”Zeița de la Montreal”, dupa ce a stralucit la Jocurile Olimpice 1976.La Montreal, sportiva pe atunci in varsta de 14 ani a uimit asistența, primind prima nota de 10 din epoca moderna. La 43 de ani distanța, Nadia Comaneci a reeditat exercițiul de la sol…

- Michaela Prosan, actrița care face furori in serialul „Sacrificiul”, are 27 de ani și o cariera solida in spate. Frumoasa interpreta a personajului malefic, Lili, din film, ne-a dezvaluit, in exclusivitate, la Gala Unica cum a caștigat primii bani. Michaela Prosan a muncit inca din copilarie pentru…

- Dobra transmite, pe Facebook, dupa aceste alegeri, ca „viața merge mai departe”, iar in PSD este „nevoie de o reconstrucție interna prin care sa redevenim o noua forța”. „Vreau sa mulțumesc tuturor celor care, ieri, au fost la vot si totodata ii felicit pe cei care au caștigat competiția…

- "Desi nu am castigat 50% + 1 din voturile electoratului pentru candidatul nostru, vestea buna este ca PSD Dolj este pe locul 8 la nivel national intre organizatiile judetene social democrate si pe primul loc la numar de voturi aduse candidatului Viorica Dancila - 138.855 (48,21%). Am castigat alegerile…

- Catalin Drula, coordonatorul campaniei electorale a USR PLUS, a anuntat pe Facebook rezultatele numaratorii paralele din Auckland (Noua Zeelanda) si Sidney (Australia). In ambele orase, Iohannis a castigat cu peste 90-. Astfel, in Auckland au fost inregistrate urmatoarele rezultate: Iohannis 90,2- (185…