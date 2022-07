Stiri pe aceeasi tema

Britanicul Paul Urey, capturat in aprilie in Ucraina de catre fortele ruse si proruse in timpul unei misiuni umanitare, potrivit rudelor sale, a decedat in detentie la 10 iulie, au anuntat vineri autoritatile separatiste, citate de AFP.

- Un al treilea cetațean american este ținut captiv de separatiștii pro-Rusia din Ucraina, transmite presa internaționala, care ii citeaza in acest sens pe prietenii și pe membrii familiei acestuia. Este vorba despre Suedi Murekezi (foto principala), in varsta de 35 de ani. Suedi Murekezi ar fi fost arestat…

- Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a raportat 9.394 de victime civile in Ucraina, de la debutul invaziei, dintre care peste 4.200 de morti. Potrivit oficialilor institutiei, cele mai multe dintre victimele civile au fost cauzate de utilizarea armelor explozive cu o arie de impact…

- Un barbat din Ucraina, care a ajutat trupele rusești in Donețk, a fost condamnat pentru tradare la 15 ani de inchisoare. Conform BBC, barbatul de 40 de ani a fost acuzat ca le-ar fi furnizat informații rușilor despre locația unor instalații militare ucrainene din orașul Harkov, care au fost ulterior…

- Primul soldat rus judecat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viața, scrie The Guardian. Vadim Sisimarin, de 21 de ani, a fost condamnat pentru uciderea lui Oleksandr Șelipov, in varsta de 62 de ani, in satul Chupakhivka din nord-estul Ucrainei, la 28 februarie. El pledase…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca militarii ucraineni au capturat mai mulți lunetiști ruși. Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat ca soldații ucraineni au capturat 11 dintre lunetistii armatei ruse, in urma unei operatiuni speciale in regiunea Harkov, potrivit purtatorul de…

- Cea de-a 53 a zi a invaziei ruse in Ucraina este cea in care expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care au rezistat pana acum in portul strategic Mariupol. Administrația lui Putin a anunțat ca va cruța viețile acestora daca depun armele in cursul zilei de duminica. Președintele Ucrainei…