Stiri pe aceeasi tema

- Un sustinator al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) a fost gasit vinovat de faptul ca a vrut sa o decapiteze pe sefa Guvernului britanic Theresa May, intr-un atentat sinucigas, de catre tribunalul penal Old Bailey de la Londra, relateaza AFP, informeaza news.ro.Naa'imur Zakariyah Rahman,…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari vineri ca nu are niciun dezacord cu Londra privind atitudinea ce trebuie adoptata in legatura cu Brexit-ul, opinie exprimata la o zi dupa publicarea in cotidianul The Sun a unui interviu cu liderul de la Casa Alba foarte critic referitor la strategia…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca relatiile cu Regatul Unit sunt ''foarte, foarte puternice'', dupa ce a criticat in mod public strategia premierului britanic Theresa May privind Brexit-ul, relateaza Reuters si AFP. Trump a criticat direct planurile lui May de iesire…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi la Bruxelles ca nu este sigur daca noua abordare a Marii Britanii privind Brexit-ul este ceea ce a votat populatia la referendum, adaugand ca Regatul Unit se afla intr-un ''punct destul de fierbinte'' dupa doua demisii majore din guvernul…

- Viitoarea relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie are nevoie de claritate in 'fiecare aspect' al sau, a subliniat premierul olandez Mark Rutte, dupa intalnirea avuta marti, la Haga, cu omologul sau britanic Theresa May, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Intalnirea intre Mark…

- Viitoarea relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie are nevoie de claritate in 'fiecare aspect' al sau, a subliniat premierul olandez Mark Rutte, dupa intalnirea avuta marti, la Haga, cu omologul sau britanic Theresa May, transmite Reuters. Intalnirea intre Mark Rutte si…

- Votul din parlamentul britanic asupra proiectului de lege guvernamental legat de Brexit ar putea trimite un mesaj negativ catre Uniunea Europeana si ar putea face negocierile mai dificile daca parlamentarii submineaza pozitia oficiala, a declarat premierul britanic Theresa May intr-o intalnire cu ministrii…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…