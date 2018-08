Stiri pe aceeasi tema

- Liam Fox, ministrul britanic al Comerțului, a declarat duminica in cadrul unui interviu ca probabilitatea unui Brexit fara acord crește, din cauza „intransigenței” de care da dovada Comisia Europeana, relateaza BBC, conform Mediafax.Ministrul Comerțului a declarat ca șansele ca Marea Britanie…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a declarat ca "intransigenta" din partea Uniunii Europene impinge Marea Britanie catre un Brexit fara un acord oficial cu Bruxellesul, intr-un interviu publicat sambata de Sunday Times, relateaza Reuters. Cu mai putin de opt luni pana la parasirea UE de catre…

- Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a exista un acord intre Londra si Bruxelles privind relatiile post-Brexit nu poate fi exclus si el ar fi maxim daca cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga asupra detaliilor in luna octombrie, a avertizat marti guvernul polonez, potrivit…

- Președintele rus Vladimir Putin este singurul care va avea de caștigat in urma retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, a declarat marți ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt, relateaza site-ul postului France 24, potrivit Mediafax.Jeremy Hunt a afirmat ca menținerea…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…

- Comisia Europeana avertizeaza statele membre ca s-ar putea sa nu se ajunga la un acord cu Londra dupa Brexit și prezinta dezavantajele unei astfel de posibilitați, au declarat surse de la Bruxelles citate de Press Association. In cazul in care nu se va ajunge la semnarea unui tratat post-Brexit cu Marea…

