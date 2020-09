Stiri pe aceeasi tema

- Un Brexit fara un acord comercial ar putea fi de trei ori mai scump pe termen lung decat pandemia de coronavirus pentru economia britanica, avertizeaza marti un studiu realizat de centrul de cercetare "The UK in a Changing Europe", citat miercuri de France Presse.

- Ministrul german al finantelor, Olaf Scholz, a avertizat sambata Regatul Unit asupra consecintelor unui esec al negocierilor cu Uniunea Europeana cu privire la un acord comercial dupa Brexit, potrivit AFP. O situatie nereglementata ar avea "consecinte foarte semnificative pentru economia britanica",…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca a incheiat cu Japonia primul sau acord comercial ”major” dupa ce a iesit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie, relateaza AFP.”Regatul Unit a incheiat un acord de liber-schimb cu Japonia, care este primul acord comercial major” al tarii ”ca natiune…

- Incheierea unui acord cu privire la pescuit este o conditie prealabila a incheierii oricarui acord comercial privind viitoarea relatie a Uniunii Europene (UE) cu Regatul Unit, a subliniat luni negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier, relateaza Reuters.”Excluderea pescarilor europeni…

- Regatul Unit spera sa incheie in curand un acord comercial cu Japonia, a anuntat luni un purtator de cuvant al premierului britanic Boris Johnson, inaintea unei vizite oficiale, prevazuta de miercuri pana vineri, la Londra, a ministrului japonez de Externe Toshimitsu Motegi, relateaza Reuters, potrivit…

- Sustinerea pentru raspunsurile guvernelor la criza noului coronavirus se erodeaza in mai multe tari precum Regatul Unit, Statele Unite ale Americii sau Japonia, potrivit unui studiu international publicat sambata de cabinetul KekstCNC, relateaza AFP potrivit Agerpres. Studiul efectuat in sase tari…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat luni ca el nu va permite UE sa impuna tarii sale conditii privind statul de drept in schimbul platii fondurilor UE, noteaza France Presse. Morawiecki s-a exprimat la sosirea sa in a patra zi a summitului UE in cursul caruia cei 27 de lideri din UE…

- Deschiderea Colosseum Mall, planificata inițial pentru sfarșitul acestui an, a fost reprogramata de dezvoltatori pentru 2021, avand in vedere impredictibilitatea mediului de afaceri sub impactul pandemiei...