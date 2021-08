Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Rio de Janeiro s-a vaccinat impotriva Covid-19 de cinci ori, cu seruri de la Pfizer, Coronavac si AstraZeneca. Acum el va trebui sa dea explicatii despre cum am putut primi cinci doze de vaccin intr-un interval de zece saptamani. Potrivit AFP, in perioada 12 mai - 21 iulie, barbatul…

- Dozele vaccinului anti-Covid produs de Pfizer produc un raspuns imunitar mai bun impotriva variantei Delta daca sunt administrate la o distanța de opt saptamani, spun oamenii de știința. Un nou studiu finanțat de Departamentul de Sanatate și Ingrijire Sociala (DHSC) arata ca un interval de 10 saptamani…

- Unui barbat din Moldova i-au fost administrare, din greșeala, doze diferite de ser. Mai intai, a fost imunizat cu Pfizer, apoi cu Astrazeneca. In cadrul conferinței organizate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale cu tema „Vaccinarea impotriva Covid-19: Detalii despre serul Johnson &…

- 20.800 persoane au fost vaccinate anti Covid in ultimele 24 de ore in Romania, anunța Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.

- In ultimele 24 de ore au fost administrate 22.543 doze de vaccin, dintre care 17.888 - Pfizer, 3.153 - Johnson&Johnson, 1.022 - Moderna si 480 - AstraZeneca, potrivit unei informari transmise de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva Covid-19.

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 607 vaccinuri dupa cum urmeaza: 25 – Moderna, 25 – AstraZeneca, 91 – Johnson&Johnson și 466 – Pfizer. Dintre acestea, 385 au fost doze de rapel, iar 222 prima doza. In cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat doua vaccinuri,…

- Maratonul vaccinarii impotriva COVID-19 continua și astazi la Chișinau. La Palatul Republicii sunt 20 de puncte de imunizare si sunt disponibile patru feluri de vaccin: Pfizer, Astrazeneca, Coronavac si Sinopharm.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale și Primaria Chișinau va organiza in perioada 28, 29, 30 mai Maratonul Vaccinarii, unde vor fi disponibile toate tipurile de vaccinurile AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, CoronaVac.