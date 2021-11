Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a dispus sambata, 16 octombrie, punerea in miscare a actiunii penale fata de un barbat in varsta de 29 de ani din Blaj pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor.

- In ziua de 30 septembrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Din cercetari, s-a stabilit ca in ziua de 11 septembrie a.c., un barbat de 38 de ani, din Mioveni, ar fi patruns,…

- Gelozia poate scoate ce e mai rau din om. dar dupa fapta si rasplata, iar un resitean violent poate ajunge in inchisoare pentru faptele sale reprobabile. Azi-noapte, polițiști de la Poliția Municipiului Reșița au dispus masura reținerii pentru 24 de ore, fața de un barbat de 33 de ani din municipiu,…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat ordinul de protectie si si-a amenintat sotia cu un topor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, femeia a anuntat ca sotul, care nu avea voie sa se apropie la mai putin de 100…

- Politistii ialomiseni sunt in alerta, dupa ce un tanar, aflat in stare de arest preventiv, a intelat vigilenta politistilor si s-a facut nevazut. Suspectul a evadat de sub escorta de la Urziceni.

- Tânarul care a violat-o pe femeie a fost reținut de polițiști, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru o peroada de 30 de zile. Pe lânga actul de viol, tânarul este acuzat și de violare la domiciliu. „Polițiștii…

- Un barbat din comuna Horea este cercetat, in stare de arest preventiv, dupa ce a incalcat masurile stabilite printr-un ordin de protecție, emis impotriva sa. Ba mai mult, acesta și-ar fi agresat mama și i-ar fi distrus o ușa de la locuința, fara a ține cont de interdicțiile dispuse prin hotararea judecatoreasca.…