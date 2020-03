Un brașovean și-a dat fratele minor pe mâna unui pedofil olandez Ieri, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane au efectuat o percheziție domiciliara, in municipiul Brașov, la un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de „act sexual cu un minor”. Din cercetari a rezultat faptul ca, in noaptea de 07/08 martie a.c., un cetațean olandez, in varsta de 57 ani, care locuiește in municipiul Brașov, ar fi intreținut raporturi sexuale cu un minor in varsta de 14 ani. Toate aceastea au fost inlesnite cu complicitatatea unui tanar de 20 ani, frate cu minorul menționat. In urma percheziției,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

