Un brașovean riscă 7 ani de închisoare după ce a șantajat 20 de pedofili, pe internet! Un barbat de 41 de ani este suspectat ca s-ar fi dat minor, pe rețelele de socializare. Cu ajutorul conturilor false ademenea barbați maturi, ii determina apoi sa trimita poze in ipostaze compromițatoare cu ei, dupa care ii șantaja. Concret, le spunea acestora ca, daca nu platesc, va face plangere la poliție pentru pedofilie. Anchetatorii spun ca ar fi pacalit, in acest fel, 20 de persoane și ca, numai de la o singura victima ar fi obținut 20 de mii de lei. Escrocul era ajutat de un prieten, care ridica banii din banca. Acesta este cercetat, in stare de libertate, pentru complicitate. Insa, barbatul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

