Un brașovean care amenința că se aruncă de pe un stâlp CFR, convins de negociatorul SAS să coboare Panica in cartierul brașovean Bartolomeu, marți, 4 mai, dupa pranz. Un barbat de 29 de ani care se urcase pe un stalp din infrastructura CFR si amenința ca se arunca in gol a fost convins sa coboare si sa nu faca un gest necugetat de negociatorul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), a scris Brasov.net . Tanarul s-a urcat, in jurul pranzului, pe un stalp de aproximativ 20 de metri inalțime, de unde amenința ca se sinucide. La fata locului s-au deplasat o autoscara, un echipaj SMURD, o autospeciala cu apa si spuma, a explicat ISU Brasov. Acțiunea de salvare, la care au participat polițiștii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

