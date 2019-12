Un brașovean a primit 4 kilograme de cannabis, din străinătate! A fost arestat de polițiști! Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov, au investigat activitatea infracționala a unui barbat banuit de trafic de droguri de risc, aduse din strainatate. La data de 4 decembrie a.c., polițiștii antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov au surprins in flagrant delict un barbat, in varsta de 38 ani, din municipiul Brașov, imediat dupa ce acesta a ridicat un colet expediat din Spania, prin intermediul unei firme de curierat. In urma verificarii coletului, in interiorul acestuia au fost… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

