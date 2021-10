Stiri pe aceeasi tema

- Romania are numai opt paturi libere la terapie intensiva pentru pacienții internați cu COVID, anunța Grupul de Comunicare Strategica, duminica, 3 octombrie. In Capitala, sunt doua locuri. Singrurele paturi de ATI libere destinate pacienților cu COVID, altele decat cele rezervate special pentru persoane…

- Compania maghiara producatoare de țigle din beton Terran, prezenta și in Romania cu o filiala la Campia Turzii, a inaugurat pe 21 septembrie o noua fabrica la Pecs, dedicata exclusiv producerii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Salariatii romani cu 250 euro pe luna vor lucra genti de 1.000 euro bucata. Grupul de moda de lux Prada investeste 19 milioane de euro intr-o fabrica in Romania. Gigantul are deja o fabrica la Sibiu, cu afaceri de 28 milioane de lei in 2020. Prada, unul dintre cei mai importanti jucatori din…

- Grupul ALPLA va construi inca o fabrica de reciclare in Romania, angajandu-se sa investeasca aproximativ 50 de milioane de euro in fiecare an in vederea extinderii activitatilor de reciclare pana in 2025.

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.015 infectari noi cu Covid-19, dintr-un numar de 43.886 de teste. Numarul persoanelor internate la La Terapie Intensiva, numarul persoanelor internate crește de la o zi la alta, ajungand sambata la 243 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- AFV Beltrame Group, actionarul Donalam, unul dintre cei mai mari producatori europeni de bare din otel si alte oteluri speciale, anunta o investitie de 200 milioane de euro intr-o capacitate de...

- Grupul italian de moda Prada a obtinut venituri peste asteptari in primul semestru al acestui an si anticipeaza ca vanzarile vor creste in a doua jumatate a anului, continuand redresarea din criza provocata de Covid-19, transmite Reuters. Compania din Milano, care este listata si la Hong Kong,…