- Brandul romanesc de biciclete Pegas iese pe piața europeana prin listarea pe 5 marketplace-uri Amazon. Pe langa partenerii locali din Italia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Suedia și Polonia, Amazon ofera acces la intreaga piața europeana, iar implementarea unui proiect de succes va fi urmat de…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 – 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. O altă treime este reprezentată de Polonia (14%), Italia (10%) şi Spania (9%). Deşi…

- Ambasadele a douasprezece state - Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii - au transmis joi o declaratie comuna in care fac apel la toate partile implicate in modificarea Codului Penal si a Codului de procedura…

- 12 state partenere, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii, transmit autoritatilor romane un mesaj comun...

- In anul Centenarului Marii Uniri, DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, lanseaza o promoție speciala pentru trimiterile in zece țari din Uniunea Europeana, disponibile prin serviciul DPD Classic International. Țarile care beneficiaza…

- La invitația lui Calin Popescu Tariceanu, Senatul Romaniei gazduiește, in perioada 14-15 iunie 2018, cea de-a XIX-a Reuniune a Asociației Senatelor din Europa (ASE), . La eveniment și-au anunțat participarea președinți și vicepreședinți ai camerelor superioare din Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina,…