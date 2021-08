Un botoșănean a câștigat aproape 1 milion de euro la Loto cu un bilet de 5,5 lei Biletul ciștigator a fost jucat in localitatea Bucecea din judetul Botosani. Norocosul a jucat o varianta simpla, in valoare de 5,5 lei, care ii va umple buzunarul cu peste 900.000 de euro. ”La tragerea Loto 6/49 din 12 august 2021 s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 4.434.971,20 lei (peste 902.000 de euro). […] The post Un botoșanean a caștigat aproape 1 milion de euro la Loto cu un bilet de 5,5 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

