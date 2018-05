Un bolnav HIV a aruncat cu sânge pe un poliţist, la Constanţa Un polițist din Constanța a fost stropit pe fața cu sange infectat cu HIV. Abia peste șase luni, barbatul va afla daca și el a fost infectat sau nu. Cel care a recurs la acest gest este un barbat purtator al virusului HIV, audiat intr-un dosar de furt in calitate de martor. In timpul audierii, barbatul a luat un creion de pe birou, și-a provocat o rana la mana și a aruncat sangele infectat pe omul legii. Anchetatorii nu ințeleg care a fost motivul pentru care individual a reacționat atat de imprevizibi. Parchetul Tribunalului Constanța il cerceteaza pe agresor pentru ultraj… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

