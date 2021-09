Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al Air France cu destinatia Paris a fost nevoit sambata dimineata sa revina pe aeroport la putin timp dupa decolarea sa de la Beijing in urma unui "incident tehnic", a anuntat compania aeriana, precizand ca aparatul de zbor a aterizat "normal", relateaza AFP, potrivit Agerpres. Echipajul…

- O explozie puternica urmata de focuri de arma sporadice a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropierea ''Zonei Verzi'', unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade, au anuntat oficiali din politie, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial de securitate, explozia pare sa…

- Halterofila spaniola Lidia Valentin Perez, medaliata cu aur la JO 2012 de la Londra, s-a retras luni din concursul feminin la categoria 87 kg, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, invocand "probleme fizice", informeaza Reuters. "Ma gandeam daca voi concura sau nu astazi, din cauza acestei…

- Despre aceasta anunța Biroul de presa al Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene. Aterizarea de urgența a urmat din cauza unei suspiciuni privind defecțiuni la motorul aeronavei. Conform informațiilor recepționate de la responsabilii Ambasadei Republicii Moldova in Bulgaria, celor 131…

- Imagini fara precedent cu puțin timp in urma, in Piața Charles de Gaulle, acolo unde un elicopter militar american a fost nevoit sa aterizeze de urgența in urma unui incident. Potrivit primelor informații, elicopterul a suferit o defecțiune, iar pilotul a fost nevoit sa forțeze aterizarea, dupa ce aeronava…

- In urma evenimentului a fost transmis un mesaj RO-ALERT de informare a populatiei din zona limitrofa a operatorului.Potrivit ISU Mures, explozia s-a produs in jurul orei 01,00.Intervin pompierii militari de la ISU Mures si Serviciul Privat Pentru Situatii de Urgenta din cadrul operatorului economic.Incendiul…

- O puternica explozie urmata de incendiu s-a produs, marti noapte, la Combinatul Azomures, un barbat de aproximativ 50 de ani fiind ranit. Compania a precizat ca incidentul s-a produs in momentul pornirii unei instalatii de producere a amoniacului. ISU Mures a transmis mesaj RO-Alert. Specialistii…