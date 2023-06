Stiri pe aceeasi tema

- Un avion a aterizat de urgența dupa ce i s-a facut rau pilotului. Au fost momente de panica la bordul unui avion. Pilotului i s-a facut rau in timpul zborului. Aeronava EasyJet a fost nevoita sa aterizeze de urgența, scrie The Sun. Avionul a decolat din Londra vineri dimineața și se indrepta spre Agadir,…

- Un pilot sud-african povestește cum a fost nevoit sa aterizeze de urgența dupa ce a descoperit ca in cabina de pilotaj, chiar sub scaunul lui, se strecurase o cobra. Avionul pe care il pilota Rudolph Erasmus zbura in acel moment la peste 3.300 de metri altitudine, relateaza BBC.

- Un avion Boeing 737-800NG TAROM, inmatriculat YR-BGK, care opera sambata zborul charter RO7673 pe ruta Timișoara - Hurghada, a aterizat de urgența la București dupa ce pilotul a leșinat. Aterizarea a fost facuta de copilot, potrivit unor surse din domeniu.Incidentul a avut loc sambata. Avionul care…

- Alarma a fost data in aer pe cursa Jet2 care a plecat marți din Antalya, Turcia, spre Glasgow, Scoția, dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani „nu s-a mai trezit”, informeaza Daily Record . Membrii echipajului de cabina au efectuat manevre de resuscitare timp de 40 de minute, dar in ciuda eforturilor…