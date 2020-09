Stiri pe aceeasi tema

- Un agent din dispozitivul de securitate al ministrului britanic de Externe, Dominic Raab, a fost suspendat din funcție dupa ce și-a uitat arma in avion, scrie Sky News. Ministrul de Externe britanic a facut o vizita oficiala in SUA și a revenit in Marea Britanie vineri. Agentul din dispozitivul de securitate…

- Arma, un pistol semiautomat Glock 19, a fost descoperita de un om de la curatenie, in teaca sa, pe un scaun din avionul companiei United Airlines, dupa aterizarea pe aeroportul londonez Heathrow. "Suntem la curent cu incidentul survenit intr-un zbor catre Regatul Unit, vineri, 18 septembrie, si luam…

- Un Boeing 767-300ER al companiei Omni Air a ramas pe pista aeroportului din Baneasa dupa ce trenul principal de aterizare din partea stanga a suferit avarii. Avionul a aterizat la ora 14:55 pe aeroportul Baneasa dupa un zbor de 5 ore și jumatate de la Kabul, Afghanistan, potrivit boardingpass.ro .…

- Johnny Depp nu s-a comportat violent fata de fosta sa sotie, Amber Heard, ci aceasta era cea care il ataca, conform depozitiei finale a avocatilor actorului, depozitie formulata marti, in procesul desfasurat la Londra si intentat de starul din "Pirates of the Carribean" impotriva trustului de presa…

- Ministrul pentru Brexit, Michael Gove, a precizat, intr-un articol publicat in Sunday Telegraph, ca aceasta suma va permite sa se asigure ca "noile frontiere" ale tarii sunt pregatite cand Regatul Unit va prelua controlul asupra lor, potrivit Agerpres. Gove a garantat, duminica, pentru Sky…

- Grupul american Microsoft a anuntat vineri ca isi va inchide aproape toate magazinele fizice din lume, in conditiile in care cea mai mare parte a vanzarilor sale se face in prezent online, transmite AFP, citata de Agerpres.Potrivit informatiilor publicate pe site -ul sau, Microsoft are 72 de magazine…

- Prim-ministrul britanic mizeaza pe construirea de infrastructuri pentru a susține economia pusa la grea încercare de pandemia de coronavirus.Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, va dezvalui marți, 30 iunie, un mare plan de relansare, bazat pe construirea de infrastructuri pentru a…

- Grupul american Microsoft a anuntat vineri ca isi va inchide aproape toate magazinele fizice din lume, in conditiile in care cea mai mare parte a vanzarilor sale se face in prezent online, transmite AFP, conform Agerpres.Potrivit informatiilor publicate pe site-ul sau, Microsoft are 72 de magazine in…