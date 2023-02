Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Giurgiu au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocar, ascunse, intr-un spațiu special amenajat, 4.220.000 grivne (moneda nationala a Ucrainei), echivalentul a 105.000 de euro, conform cursului BNR. Soferul turc nu a putut prezenta documente…

- Politistii de frontiera de la Bors II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii Nationale de Mediu, nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu 12 tone de deseuri constand in obiecte de mobilier si saltele, pentru care soferul nu a putut prezenta documente…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 44 de cetateni din Siria, Ghana, Yemen, Somalia, Bangladesh și Nepal, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport. Acestea trebuiau sa ajunga in Germania și Franța.

- Peste 6.000 de bunuri, a caror valoare este estimata la circa un milion de lei, au fost descoperite de polițiștii de frontiera de la Giurgiu in urma controalelor realizate in perioada 21-24 ianuarie. Articole vestimentare, de marochinarie, parfumerie și incalțaminte, toate cu insemnele unor firme consacrate,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, care intentiona sa introduca in tara peste 8.000 de pachete de tigari de contrabanda, facand uz de o calitate falsa de diplomat.Potrivit…

- Peste 25 de tone de deseuri constand in anvelope, mobilier, panouri solare, electrocasnice, imbracaminte si incaltaminte, toate uzate, au fost oprite la intrarea in Romania, la punctele de trecere a frontierei din vestul tarii. Deseurile veneau din tari precum Germania, Italia sau Austria. Politistii…

- Aproape 50 de tone de deseuri, imbracaminte, incaltaminte, mobilier si saltele uzate au fost oprite la intrarea in tara, la puncte de trecere a frontierei din vestul tarii. Politistii de frontiera de la Bors II, judetul Bihor, si Nadlac II, judetul Arad, impreuna cu lucratori din cadrul Comisariatelor…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit si indisponibilizat un autoturism marca Mercedes cautat in vederea confiscarii de catre autoritatile din Belgia. Masina a fost gasita pe o platforma condusa de un cetatean bulgar care a declarat ca nu stia ca masina face obiectul unui litigiu. Un autoturism…