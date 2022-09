Stiri pe aceeasi tema

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campulung prezinta, in zilele de 17 și 18 septembrie 2022, etapa a V-a din cadrul Campionatului Național de Viteza in Coasta! Sub egida Federației Romane de Automobilism Sportiv și a Consiliului Județean Argeș, “TROFEUL CAMPULUNG MUSCEL 2022” se disputa pe…

- Gabriela Ruse și-a terminat aventura la US Open 2022. Jucatoarea noastra a fost invinsa in turul doi de Coco Gauff, o sportiva care a servit și cu 206 km/ora. Romania mai are doua reprezentante la US Open: Sorana Cirstea și Irina Begu. Gabriela Ruse a pierdut meciul cu Coco Gauff de la US Open 2022…

- Vanzarile de mașini electrice și hybrid a depașit anul acesta, pentru prima data, vanzarile mașinilor cu motoare diesel, a anunțat joi Ministerul Mediului, care susține ca aceasta creștere se datoreaza stimulentelor acordate prin Programul Rabla PLUS. Datele au fost prezentate joi la o intalnire a ministrului…

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a afirmat șeful Alro Slatina Marian Nastase. Oamenii nu vor mai avea bani sa-și…

- David Popovici a devenit campion european la 100 metri liber, dupa ce a stabilit un nou record mondial (46.86). Dupa cursa incredibila de la Roma, sportivul in varsta de doar 17 ani a distribuit un videoclip pe Facebook.

- David Popovici, record mondiaaaal! Record mondial și medalie de aur pentru Romania in proba de 100 de metri liber la Campionatul European de natație! DAVID POPOVICI este campion european la 100 m liber. Bravo, David! Cel mai bun inotator din toate timpurile este romanul David Popovici! Mandri de David…

- Dan Șucu, unul dintre acționarii principali de la Rapid, a dezvaluit ca este dispus sa investeasca pana la 5 milioane de euro in școlile de fotbal din țara, care sa ii devina partenere clubului din Giulești. Intr-o conferința de presa in care s-a punctat insistent pe planurile asupra Academiei clubului,…

- Dacia Spring este primul model electric al marcii din Romania și, dupa cum știm, este un model de oraș construit in China. Cu toate acestea, noul model electric de oraș este vandut exclusiv in Europa, ceea ce inseamna ca Dacia Spring nu este disponibila pe piața din China. Acum, insa, compania Dongfeng…