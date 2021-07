Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera, si au reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW X4 M Competition, care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Belgia. In data de 12 iulie, in jurul…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita, au descoperit si reținut, luni, pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca BMW X4 M Competition, in valoare de 200.000 de lei, care figura in bazele de date ca fiind furat din Belgia, arata un comunicat al instituției. „In…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW X4 M Competition, care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Belgia, arata un comunicat al instituției.

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW X4 M Competition, care figura in...

- Un autoturism de lux, cu o valoare de piata de 200.000 de lei, care era cautat de autoritatile din Belgia, a fost descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Albita din judetul Vaslui, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera o mașina de tip Transporter care figura in bazele de date ca fiind furata din Belgia. La Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, un cetațean moldovean in varsta de 32 de ani, care transporta cu ajutorul unei platforme un autoturism marca Toyota, model Auris, inmatriculat in Belgia.…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au declansat o ancheta penala fata de un barbat de 43 de ani, care are atat cetatenie romana, cat si cetatenie a Republicii Moldova, care detinea ilegal aproape 50.000 de cartuse letale, se arata intr-un comunicat de presa transmis,…