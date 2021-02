Stiri pe aceeasi tema

- Accident inregistrat pe Calea Baciului - In jurul orei 21.40, conducatorul unui autoturism in varsta de 23 de ani, din municipiul Botoșani, care se deplasa pe strada Corneliu Coposu, in direcția localitații Baciu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare la ieșirea din sensul giratoriu…

- Doua mașini s-au ciocnit pe Calea Baciului din Cluj-Napoca, sâmbata seara. Din primele informații, cel puțin doua persoane sunt încarcerate.

- Astazi, 7 februarie, in jurul orei 10.50, un barbat in varsta de 50 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 687 (din direcția Deva – Hunedoara) pe raza localitații Peștișul Mare, a pierdut controlul asupra volanului, rasturnandu-se pe partea carosabila.…

- Pe 12 ianuarie, camera de bord a unui autoturism care circula pe A3, Gilau – Turda, a surprins pe contrasens o mașina care circula cu viteza. Alba 24 , portal de știri din Alba Iulia, scrie ca la doar cateva zeci de secunde dupa filmare șoferul care accelera pe sensul interzis a facut accident. Imaginile…

- UPDATE – Traficul pe DE 581, blocat aproximativ 30 de minute dupa ce o masina a luat foc in mers, pe raza localitatii Sapte Case, a fost reluat, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui. Autoturismul care a luat foc era condus de un barbat in varsta de 70 de ani cu un handicap…

- Doi tineri se zbat intre viata si moarte dupa un grav accident de circulatie petrecut intr-o comuna din judetul Botosani. Masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o curba si a ajuns in curtea unui localnic, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului.

- Barbatul care a fost impuscat joi de politisti, dupa ce a refuzat sa opreasca masina la semnalele acestora, a decedat. Potrivit medicului Georgiana Lazar de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Mavromati, barbatul de 34 de ani nu a raspuns manevrelor de resuscitare efectuate la fata…

- O femeie de 68 de ani a fost lovita mortal de o masina in satul Pepeni din raionul Singerei.Tragedia a avut loc duminica dimineata, in jurul orei 7.00, iar un trecator a alertat politia.Soferul, care a fugit de la fata locului, a fost prins dupa cateva ore.