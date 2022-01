Stiri pe aceeasi tema

- Un blogger musulman din Uzbekistan critic la adresa autoritatilor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru o postare pe Facebook, transmite joi AFP, citandu-l pe avocatul bloggerului. Fazilhodja Arifhodjaev a fost gasit vinovat miercuri de un tribunal din Taskent de “producerea,…

- Un blogger musulman din Uzbekistan critic la adresa autoritatilor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru o postare pe Facebook, transmite joi AFP, citandu-l pe avocatul bloggerului. Fazilhodja Arifhodjaev a fost gasit vinovat miercuri de un tribunal din Taskent de "producerea,…

- Un blogger musulman din Uzbekistan critic la adresa autoritatilor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru o postare pe Facebook, transmite joi AFP, citandu-l pe avocatul bloggerului. Fazilhodja Arifhodjaev a fost gasit vinovat miercuri de un tribunal din Taskent de „producerea,…

- Cum ouale si galustele prajite sunt considerate preparatul preferat al dictatorului german Adolf Hitler, publicarea pe Facebook a unei fotografii cu felul de mancare i-a adus unui zidar din Sankt Polten o condamnare de noua luni, in baza „legii de prohibitie a nazismului”, a notat ziarul Heute . Pe…

- Sentinta definitiva in ”Dosarul Transalpina 2”: Omul de afaceri Nelu Iordache, condamnat la 6 ani de inchisoare Sentința definitiva in ”Dosarul Transalpina 2”. Curtea de Apel Bucuresti a decis, definitiv, condamnarea la 6 ani de inchisoare a omului de afaceri Nelu Iordache in dosarul privind modernizarea…

- ​Un englez în vârsta de 52 de ani a fost condamnat la zece saptamâni de închisoare pentru ca s-a filmat si transmis live pe Facebook tinând un discurs rasist la adresa unor jucatori din echipa nationala (Rashford, Sancho si Saka), dupa finala Euro-2020, informeaza lequipe.fr.Jonathon…

- Un englez in varsta de 52 de ani a fost condamnat la zece saptamani de inchisoare pentru ca s-a filmat si transmis live pe Facebook tinand un discurs rasist la adresa unor jucatori din echipa nationala (Rashford, Sancho si Saka), dupa finala Euro-2020, informeaza lequipe.fr.

- Alexandru Buduran, fostul director al Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Gorj, a fost condamnat miercuri de Judecatoria Targu Jiu, la 2 ani și 4 luni de inchisoare pentru savarșirea infracțiunilor de delapidare in forma continuata și instigare la fals intelectual in forma continuata. Magistrații…