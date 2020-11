Un bloc din Craiova „plutește” pe dejecții Un bloc din Craiova este “inecat” in dejecții. Locatarii sunt disperați din cauza mirosului și a apei murdare provenita din canalizarea stradala. Subsolul este o adevarata hazna. Intre subsolul blocului 121D din cartierul Craiovița Noua și canalizare nu este nici o diferența. Dejecțiile din canalizarea stradala refuleaza aici și umplu toata incaperea pana la ușa de acces. Din cauza mirosului, locatarii țin zi și noapte ușile de la intrarile in bloc deschise. Cei mai afectați sunt proprietarii de la parter și de la primul etaj, carora mirosul le invadeaza locuințele. Mai rau, celor de la parter… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

