Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit intr-o suburbie a capitalei indiene New Delhi, dupa ce un bloc de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Un avion de pasageri s-a prabușit marți langa Pretoria. Din fericire, niciunul dintre pasageri nu a murit. Au fost 19 persoane ranite. Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP.…

- Cel putin 44 de persoane au murit duminica, in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei, intr-un accident de autocar, care s-a rasturnat intr-un defileu, a anuntat politia, relateaza AFP. Echipe de salvare au fost mobilizate la locul dramei, in districtul accidentat Pauri Garhwal, la nord-est…

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata în urma mai multor furtuni produse duminica în nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. În statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vântului puternic…